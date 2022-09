Tuur Dierckx kreeg mooie ontvangst op Bosuil: "Gevoel dat altijd zal blijven"

Tuur Dierckx werd door de fans van The Great Old toegeroepen en kreeg een stevig applaus toen hij vervangen werd.

Het was een mooi gebaar van de aanhang van Royal Antwerp FC. “Die reactie van de fans kan ik wel appreciëren”, vertelt Tuur Dierckx aan Gazet van Antwerpen. “Als ik naar hier kom, dan voelt dat als thuiskomen. Dat is een gevoel dat van mijn kant altijd zo zal blijven.”

Westerlo zakt na de nieuwe nederlaag wat weg in het klassement, maar paniek is er nog niet. “We hebben dit seizoen al veel goede dingen laten zien, door die resultaten staan die wat in de schaduw. Als ploeg moeten we slimmer en sluwer worden op de beslissende momenten. Een beetje volwassener ook. Dan zullen we de situatie nog wel omkeren.”