Hoedt wou zich tonen: "Er wordt vanalles gezegd en geschreven, Vertonghen en ik kunnen samenspelen"

Er werd de voorbije dagen in de schaduw van het nieuws over de komst van Jan Vertonghen ook veel gespeculeerd over Wesley Hoedt. Zou hij het slachtoffer worden van de komst van de recordinternational. Hoedt was opvallend actief in zijn coaching tegen OH Leuven.

Hoedt probeerde 90 minuten lang alles en iedereen te dirigeren. Hij sprak nog meer dan anders. "Weet je, er wordt vanalles gezegd en geschreven. Niemand weet dat ik al twee wedstrijden gespeeld heb met een kuitspier die vijf centimeter langer was dan de andere. Ik wilde tonen dat ik 100 procent ben", aldus de verdediger. Over de komst van Vertonghen kan hij zich enkel verheugen, liet hij ook nog weten. "Ik denk wel dat we zo iemand nodig hadden hé. Hij heeft heel veel ervaring. En met alle respect: als Jan Vertonghen zijn mond opendoet, luistert iedereen. Of we samen kunnen spelen? Dat heb je vandaag toch gezien? Jan is aan de zijkant gaan spelen. Ik kan daar ook spelen en Hannes ook. Er zijn nog heel veel wedstrijden. We gaan iedereen nodig hebben."