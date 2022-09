Brys tevreden, behalve over laatste kwartier: "Tegen Anderlecht is dat om problemen vragen"

't Was een vraag die op ieders lippen brandde, maar niemand durfde vragen in de perszaal: 'Was het de gsm van Marc Brys die op het veld gevonden werd?' Soit, de Leuvense trainer had in ieder geval op meer gehoopt in het Lotto Park.

De 2-2 viel laat. "Als je een kwartier voor tijd nog 1-2 voorstaat, hoop je op meer", knikte hij. "Ik zag toch vooral ontgoocheling in de kleedkamer. We hebben getracht om ons eigen spel te spelen. We combineerden goed en zochten snel de diepte. We kwamen ook met genoeg mensen voor doel." Maar in de slotfase begon Anderlecht te beuken. "Het was niet de bedoeling om zo snel in onze eigen zestien te kruipen", gaf Brys aan. "We hebben het zeventig minuten redelijk gedaan, maar in het laatste kwart konden we die druk van Anderlecht niet afhouden. Tegen zo'n ploeg, die met overgave en energie speelt, is het vragen om problemen."