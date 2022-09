Bij Anderlecht loopt de spanning op, ook Mazzu en bestuur kijken nu naar naar arbitrage: "Misschien ook eens zagen"

Na afloop van Anderlecht-OHL was er duidelijk frustratie bij de thuisploeg, die weer punten verloor. Felice Mazzu keek naar de wedstrijdleiding. En ook het bestuur ging verhaal halen.

Peter Verbeke en Wouter Vandenhaute gingen bij vierde ref Laurent Willems verhaal halen. Er waren vier minuten extra tijd gegeven, maar dat leek volgens hen veel te weinig. Zo had OHL tijdens de drinkpauze al heel wat extra tijd getrokken.

Op zijn persconferentie liet Felice Mazzu weten dat hij een penalty had verwacht voor een duwfout op Sadiki in de zestien. "Ik hoor dat alle analisten zeggen dat ze dat geen penalty vinden. Misschien moeten we ook eens zagen in de pers en zullen ze dan voor ons ook eens strafschop fluiten", leek hij richting Hein Vanhaezebrouck en Gent te wijzen. "Maar wie zegt dat dat een duel schouder tegen schouder was is niet eerlijk en liegt gewoon."