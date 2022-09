Vertonghen heeft toch wel heel moeilijke beslissing gemaakt: "Ik voel me een grote egoïst nu"

Jan Vertonghen maakte zijn debuut voor Anderlecht en in de Belgische competitie. De verdediger zorgde mee voor aanvalsdrift en leek zich zonder problemen aan te passen aan zijn nieuwe ploeg.

Vertonghen ziet het natuurlijk meteen waar de mogelijkheden liggen. "We kregen de kans op mijn flank om een man-meer-situatie uit te buiten. We moesten ook wel in de tweede helft", aldus de routinier. "Dat ik die jongens moet pushen en begeleiden? Ik probeer eerst mijn eigen weg te vinden en zal dan proberen die jongens op mijn eigen manier bij te staan. Ik hoop ze zo verder te kunnen helpen in hun carrière."

Daarvoor lijkt hij wel het één en ander opgeofferd te hebben. Een mooi leven in Portugal bijvoorbeeld, waar zijn familie gelukkig was. "Dat is veruit het moeilijkste", gaf hij toe. "Ik voel me een heel grote egoïst momenteel. Mensen vragen zich af waarom ik naar hier kom. 'Je verdient toch genoeg?', hoor ik dan. Het is een emotioneel moeilijke periode geweest, maar ik heb vertrouwen in het project hier. Het voelde goed om weer te voetballen. We hebben nog een lange weg af te leggen, maar dat wist ik. En je moet van mij ook geen verlosser maken. Je moet geen wonderen verwachten. Ik wil wel mijn ervaring in de weegschaal leggen."