Mazzu maakt duidelijk wie het slachtoffer gaat worden van de komst van Jan Vertonghen

Tegen OH Leuven viel Jan Vertonghen in de tweede helft in voor Hannes Delcroix. Het lijkt er dan ook sterk op dat het 23-jarig jeugdproduct het slachtoffer gaat worden van zijn komst.

Dat werd later ook bevestigd door Felice Mazzu en Vertonghen zelf: "Waar ik het liefst speel? Waar ik vandaag stond, links in de verdediging zoals bij de nationale ploeg", aldus Vertonghen. Er zijn natuurlijk nog veel matchen, maar Delcroix zal zijn basisplaats kwijtspelen. "Ik heb er met Jan over gediscussieerd", zei Mazzu na de match. "Hij zegt dat hij zich het meest comfortabel voelt op links. Hij kan zo ook hoger gaan spelen en de passing naar het centrum verzorgen." Voor Delcroix zal het wel een teleurstelling worden. Na zijn vele blessures was hij onbetwist titularis geworden bij paars-wit.