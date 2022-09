Duranville heeft primeur beet: eerste die in twee profreeksen scoort in één weekend: "We zullen zien waar we hem nodig hebben"

Anderlecht heeft een punt uit de brand gesleept tegen OH Leuven. De Brusselaars toonden wel de meeste aanvalsdrift, maar het was allemaal te statisch. Tot Felice Mazzu zijn joker in de strijd wierp: Julien Duranville. Maar als hij die troef in kaartendek wil houden, wordt het kiezen of delen.

Zoals dit weekend gaat hij het bij Anderlecht immers niet elke keer kunnen doen. Vrijdag speelde de 16-jarige pijlsnelle winger nog een halve match tegen RWDM met de RSCA Futures. En zondag moest hij dan invallen bij de A-ploeg. In beide matchen wist hij zijn eerste goal in de reeks te maken. Dus eentje in de Challenger Pro League en eentje in de Jupiler Pro League. Hij is de eerste die het op één en hetzelfde weekend klaarspeelt om in twee profcompetities te scoren.

"Julien bracht levendigheid in het spel", gaf Felice Mazzu aan. "We waren soms te statisch ja. In de eerste helft hebben we te veel geforceerd door het centrum en te weinig via de flanken gespeeld. Dat was in de tweede helft beter."

Maar hoelang kan dit duren? De ploeg van Robin Veldman is al voor een deel leeggeroofd, want Bouchouari en Colassin vertrokken. En Anderlecht wil ook in de Challenger Pro League een goed figuur slaan. Daar is Duranville dus ook belangrijk. Maar uiteraard zal de A-ploeg altijd primeren. En je weet nooit hoelang zo'n jongen gaat blijven. Het zou dus binnenkort weleens een verhuis naar een andere kleedkamer kunnen worden voor hem.

'L'Eclair' blijft voorlopig wel bij de U23. "Voorlopig is het te combineren. Hij speelde maar 45 minuten, maar mocht in principe ook de hele match spelen. Alleen in de omgekeerde richting mag het niet", aldus Mazzu. "Of hij dat fysiek aankan? Dat heb je vandaag toch gezien? We zullen zien waar we hem nodig hebben", besloot de trainer.