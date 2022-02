Anderlecht komt niet in top 3: incidentrijke avond in Leuven eindigt haast miraculeus zonder geldig doelpunt

Een heel lange en incidentrijke OHL - Anderlecht hebben we gekregen. Zonder doelpunten, op de ene of andere manier. Beide teams zorgden nochtans voor heel wat entertainment op het veld. En dan was er ook nog dat oponthoud vanwege een medische behandeling voor een supporter.

OHL schoot sterk uit de startblokken. Schrijvers speelde op het juiste moment tussen de lijntjes en stuurde zo Maertens alleen naar doel. Een gepaste tussenkomst van Van Crombrugge verijdelde een vroege 1-0. De volgende actie van de doelman zou nog straffer zijn: een schitterende reflex op de stevige kopbal van Özkacar na een hoekschop.

Twee keer door het oog van de naald in de eerste vijf minuten: dat deed ook de veldspelers van RSCA wakker schieten. De schuiver van Gómez raakte de staak. Na ruim een kwartier werd de wedstrijd stilgelegd omdat een medische interventie noodzakelijk was bij een supporter in de tribunes. Hierover kunt u HIER meer lezen.

Pas meer dan twintig minuten later kon de wedstrijd hervat worden. Het spelbeeld bleef intact: een initiatief nemend Anderlecht ging nadrukkelijk op zoek naar goals, OHL dreigde op de counter. Meerdere keren kon de thuisdefensie nog ternauwernood ingrijpen. Eén keertje lukte dat niet: Verschaeren trof in de herneming raak nadat Runarsson een schot van Zirkzee had gered. De VAR had echter buitenspel vastgesteld.

Na de koffie net als in de eerste helft een scherpe start van Leuvenaars, die dat deze keer ook langer konden doortrekken. Ook bij een strakke knal van De Norre was Van Crombrugge echter paraat. Halverwege de tweede periode wel een prima aanval van Anderlecht, via Cullen en Murillo. Kouamé trapte de voorzet van die laatste van aan de kleine rechthoek onbegrijpelijk over.

© photonews

Alsof er nog niet genoeg gebeurd, was ook de slotfase voer voor heel wat discussie. Murillo kreeg een tweede geel en dus rood. Die laatste kleur kreeg ook Kompany onder zijn neus geduwd na protest. Een avond waarop heel wat gebeurde dus, maar geen geldige doelpunten gemaakt werden.