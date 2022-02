OHL na gelijkspel tegen Anderlecht: ontgoocheling bij Marc Brys, 19-jarige middenvelder maakt indruk

OHL verloor voor de vierde maal op rij niet van Anderlecht. Wat dachten ze er in Leuven van? Marc Brys was ontgoocheld dat het bij een gelijkspel bleef, want de kansen op een driepunter waren er, al kon paars-wit dat zeker ook stellen. Bij OHL kon vooral Mandela Keita charmeren.

"Zeker op het einde van de wedstrijd waren er na de rode kaart nog wat mogelijkheden voor ons", hoopte Marc Brys op de volle buit. "Na de jammerlijke gebeurtenis in de tribune was de schwung even weg bij ons. Anderlecht heeft een mooi elftal. Mooi dat we goed weerwerk wisten te bieden. Zodanig zelfs dat ik zelf ontgoocheld ben met dat punt. Het is een goede wedstrijd geweest voor beide partijen."

Op het middenveld deed de 19-jarige Mandela Keita het prima. Sterk op de benen en rustig in het uitvoetballen. "Ik heb ook mijn steentje kunnen bijdragen. Ik voelde mij goed in mijn vel. Mijn prestatie was goed, dat is ook mede aan het team te danken." Bij hem overigens hetzelfde geluid als bij zijn coach. "We zijn als ploeg teleurgesteld omdat de drie punten erin zaten."

Voor Keita was het de eerste keer in een vol huis. "Da's wel mooi, al die supporteren die voor jou komen kijken en voor ons supporteren. Ik bedank de fans voor hun steun. Ik hoop dat het nog vaak thuis uitverkocht mag zijn." De laatste tijd was Keita niet veel meer aan spelen toegekomen, maar hij verving de geschorste Malinov uitstekend. "Ik heb individueel wat bijgetraind om op schema te blijven."

Hoe komt het dat OHL het vaak beter doet tegen de topploegen? "Een vraag die ik moeilijk kan beantwoorden. Iedereen was gretig, de focus was goed. We moeten deze lijn doortrekken. Op naar de volgende match en hopen dat de kansen dan wel binnengaan. We gaan er alles aan doen om play-off 2 te halen. Het zal niet makkelijk worden, maar als we blijven werken en matchen winnen, kunnen we het hopelijk halen."

© photonews

Ook Siebe Schrijvers kwam nog aan het woord. "Ik denk dat we heel sterk beginnen en meteen twee kansen krijgen in de omschakeling en op hoekschop. Als je tegen Anderlecht speelt en weet dat de kansen schaars gaan zijn, moet je er daar eentje van maken." Schrijvers dacht ook aan de fan die naar het ziekenhuis moest. "Ik hoop dat alles met die persoon in orde is. Dat is het belangrijkste."