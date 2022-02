🎥 Vincent Kompany gaat door het lint, pakt rood en mag fase niet toelichten: "Een emotionele beslissing"

Een door het lint gaande Vincent Kompany: zo zagen we hem maar zelden als trainer. Rood vond scheidsrechter Lambrechts een gepast sanctie voor de T1 van Anderlecht. Nuja, tweemaal geel. Het komt op hetzelfde neer. Voor spelers en voor trainers.

De slotminuten van OHL - Anderlecht waren aan de gang toen Murillo met een tweede geel vroegtijdig naar de kleedkamers werd gestuurd voor een overtreding aan de zijlijn. Vincent Kompany was daar helemaal niet over te spreken en liet dat de ref ook vlakaf merken, zowel met verbale opmerkingen als met armgebaren.

Ook voor hem een geel karton dus, maar daar was de RSCA-legende nog niet mee gesust. Een tweede geel erbij dan maar, dacht Lambrechts, wat de uitsluiting betekende. Ook nadien ging het protest nog door, maar er zt voor de uitgesloten trainer niet anders op dan de catacomben op te zoeken.

Voor de bewuste fase met Murillo claimden ze bij Anderlecht een fout van Dewaest op Raman, deze werd door Lambrechts niet gefloten. De scheids had de discussie met Kompany ook zeker anders kunnen oplossen. Tegelijkertijd was dit ook een explosiviteit/impulsiviteit die we van de trainer Kompany niet kennen. In het reglement is ook vastgelegd dat een trainer die rood krijgt na de match de pers niet meer te woord mag staan.

© photonews

Dat was een klus voor Kompany's assistent Willem Weijs. "Ik vond de uitsluiting van Vincent een emotionele beslissing van de ref. Vincent reageerde emotioneel en daar mag hij een waarschuwing voor krijgen. Nadien volgde dat tweede geel wel heel snel, al weet ik niet wat er gezegd is. Ik kan er dus niet over oordelen. In onze ogen werd voordien een duidelijke overtreding op Raman niet gefloten", legt Weijs uit.

In plaats van een vrije trap te krijgen op een niet onaardige positie viel Anderlecht dus met zijn tienen. Het moest dus nog even standhouden om toch met 'maar' een punt naar Brussel terug te keren. "We moeten het ook niet alleen over de beslissingen van de ref hebben. We hebben ook gewoon niet goed genoeg gespeeld."