Twee afgekeurde doelpunten en een veelbesproken rode kaart, maar Gent gaat toch met volle buit lopen in Sclessin

Genoeg om over na te spreken en er werd nochtans maar één keer gescoord in Standard-Gent. Twee Gentse goals werden afgekeurd voor buitenspel. Daarbovenop kwam nog een twijfelachtige rode kaart voor Vadis Odjidja. Maar in de slotfase scoorde Tissoudali dan toch. Wat een match!

De eerste helft van Standard-Gent gaat niet meteen herinnerd worden voor het goed voetbal, maar wel omwille van enkele discutabele fases. Standard legde er zijn hoofd voor, Gent probeerde zo snel mogelijk vooruit te voetballen, maar maakte enkele keren de verkeerde keuze of de laatste pass kwam er niet uit.

Buitenspel 1

Maar één goeie aanval resulteerde wel in een doelpunt. Depoitre vond Castro-Montes op rechts en die legde met veel gevoel de bal klaar voor Tissoudali. De aanvaller werkte in één tijd af in de korte hoek. Mooie goal, maar ergens was er buitenspel gezien. We hebben de lijn nog niet gezien, maar de bal leek ook van een Standard-been te komen.

© photonews

Rood

De Rouches lieten zich niet onbetuigd in de duels en er hadden meer dan twee gele kaarten getrokken kunnen worden. Gent beklaagde zich over de gele kaart voor de fout op Hanche-Olsen, die volgens hen rood verdiende. Maar wat later stonden ze zelf met tien. Een rode kaart voor Vadis Odjidja die veel onbegrip opwekte.

De middenvelder ontweek een tackle van Tapsoba, maar belandde wel op de enkel van de Standard-aanvaller. Een fout waar hij weinig aan kon doen, maar die wel bestraft werd met rood. Ref Laforge en VAR Lardot moesten het op sociale media zwaar ontgelden. Eigenlijk vond niemand het een rode kaart waard.

© photonews

© photonews

Buitenspel 2

Vanhaezebrouck gooide met Bezus, Hjulsager en Torunarigha drie nieuwe jongens in de strijd. Dat loonde ook, want een kwartier voor tijd scoorde Torunarigha de 0-1. Of toch niet. Het mocht niet zijn voor Gent, want ook nu kwam de VAR tussen en werd het doelpunt na minuten herkijken afgekeurd. Hein Vanhaezebrouck zijn persconferentie zal geanimeerd worden durven we wedden.

Zeker nadat er ook geen penalty werd gefloten na een vermoedelijke handsbal. Veel beslissingen in het nadeel van Gent...

Dan toch...

Maar dan gebeurde het toch nog. Een doelpunt dat goedgekeurd werd van Gent! De poging van Depoitre kwam terug en Tissoudali scoorde in de rebound. Weer op het randje, maar deze keer wel on side. Een hele opluchting voor de Gentenaars. En het zal de angel een beetje uit hun frustraties halen.