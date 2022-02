"Chapeau voor Gent, maar daar moeten we vanaf ... niet normaal voor voetballiefhebber"

AA Gent heeft de drie punten gepakt op bezoek bij Standard en heeft zo zijn lot voor play-off 1 opnieuw in eigen handen. Over de match in Luik was wel een en ander te zeggen.

"Op een bepaald moment dacht ik dat Gent in een verborgen camera-programma zat", aldus Peter Vandenbempt bij Sporza. "Maar het was niet om te lachen." "De buitenspelgoals waren terecht afgekeurd, maar van rode kaarten als die voor Vadis moeten we vanaf." Niet normaal "En dat een speler een bal met zijn arm van de lijn kan graaien en geen penalty tegen krijgt ... als voetballiefhebber vinden we dat niet normaal." "Maar wel chapeau voor hoe AA Gent tegen al die tegenslagen heeft gevochten en gewonnen. Nu met alle respect opwarmen tegen Zulte Waregem en Beerschot en dan een rechtstreeks duel tegen Anderlecht."