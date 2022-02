Goals en uitsluitingen, maar geen winnaar na bitse en spektakelrijke strijd tussen Mechelen en Cercle

Zowel KV Mechelen als Cercle Brugge konden een goede zaak doen met een driepunter Achter de Kazerne. Het zou voor een vurige en doelpuntenrijke wedstrijd zorgen.

Zowel KV Mechelen als Cercle Brugge zijn de laatste maanden goed bezig. De thuisploeg kon met een overwinning druk zetten op de vierde plek van Anderlecht, de bezoekers konden stilaan voeling krijgen met de top-8 bij een driepunter.

Geen wissels

Beide coaches hadden na vorige week geen reden tot wisselen in hun basiself, bij de thuisploeg zat Marian Shved op de bank - de Oekraïner gaf aan te kunnen spelen, al is hij ongerust door de situatie in zijn land. (Lees hier nog eens wat meer over de actie van de fans).

© photonews

Bronzen medaillewinnares Hanne Desmet kwam de aftrap geven, ook daarna lag het tempo even hoog als op een shorttrackbaan. De Vereniging kwam hoog druk zetten en bezorgde Malinwa zo de nodige kopzorgen in het matchbegin.

Scoren lukte aanvankelijk niet. Integendeel, het was de thuisploeg die op het halfuur via Cuypers op voorsprong kwam na een snel uitgesponnen aanval over vele stationnetjes. Even later leek Vinicius Souza de Kakkers op rozen te zetten met de 2-0.

Doelpunten- en kaartenkermis

Maar nog voor de koffie was de dubbele achterstand door Cercle uitgewist. Eerst kon Miangue een vrije trap ongestoord binnenkoppen, even later profiteerde Denkey na een nieuwe vrije trap van dichtbij.

© photonews

In een nerveuze wedstrijd kregen we af en toe de nodige robbertjes te zien die je eerder kan vinden in de après-skisfeer. Bram Van Driessche moest brandje na brandje blussen, beide teams zouden na twee keer geel voor Van Der Bruggen en Vinicius Souza met tien verder moeten.

Hairemans, Storm en vooral Schoofs misten opgelegde kansen, maar aan het 2-2 gelijkspel veranderde dat allemaal niets meer. Met de puntendeling schieten beide teams eigenlijk weinig op.