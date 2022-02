KV Mechelen heeft één heel groot probleem: "Alles begint bij een goede beginpositie"

Net als op bezoek bij Cercle Brugge en net als in nog een aantal andere wedstrijden slikte KV Mechelen ook deze keer opnieuw twee doelpunten op stilstaande fases. En dat is heel zuur voor spelers en trainer.

“Het is zonde en zuur dat we opnieuw twee doelpunten tegenkrijgen op stilstaande fases en zo een mooie voorsprong weggooien”, aldus Rob Schoofs na de 2-2 puntendeling tegen Cercle Brugge. “Net zoals het jammer is dat we niet konden afwerken na de pauze.”

“We weten dat we niet de grootste ploeg hebben, maar het is toch duidelijk onze zwakte. De tegenstand speelt daarop in”, aldus de middenvelder van Malinwa.

Frustrerend

Ook bij coach Vrancken komt het aan: “Het is wel een beetje frustrerend ja. Alles begint vanuit een goede beginpositie en we staan in sommige fases gewoon te laag.”

“Het is twee keer een beetje op dezelfde manier dat we een doelpunt tegenkrijgen. De beste wint niet altijd in voetbal. Ze kregen één kans met Denkey en twee stilstaande fasen en pakken een punt. Dit was geen 50-50 match, maar we moeten het ermee doen.”