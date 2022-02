Situatie rond familie speler KV Mechelen plaatst alles in perspectief: "Wat stelt voetbal dan nog voor?"

De wedstrijd tussen KV Mechelen en Cercle Brugge was bijwijlen hard tegen onzacht, maar er was ook plaats voor heel veel steun van de fans aan het adres van Marian Shved. De winger uit Oekraïne beleeft onzekere dagen.

De familie van Shved zit momenteel in Oekraïne en dus is er veel ongerustheid vanwege Marian Shved voor zijn familie en naasten: “Hij is vrij introvert, het enige dat we voor hem kunnen doen is zeggen dat we er zijn en dat we willen helpen als we iets kunnen doen”, aldus Rob Schoofs.

Ongerustheid

“Wat stelt voetbal nog voor als je in de situatie zit van zijn familie? De steun van het publiek zal wel een hart onder de riem zijn, maar dat neemt zijn ongerustheid en onzekerheid niet weg”, pikte Wouter Vrancken in.

“Voor hem is voetbal nu bijzaak. Enfin: het is altijd bijzaak, maar nu is het een verre bijzaak. Hij gaf aan dat hij zijn focus kon leggen en daarom viel hi jook in, maar als dat zou veranderen heeft hij daarin het laatste woord.”