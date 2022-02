Vrancken én Thalhammer hebben wel wat te zeggen over arbitrage na #KVMCER

KV Mechelen en Cercle Brugge maakten er een boeiende wedstrijd van, waarbij beide teams uiteindelijk met tien eindigden en elk met een punt achterbleven. Beide coaches hadden achteraf wel een en ander te vertellen over de arbitrage.

“Van Der Bruggen? Het licht ging uit bij hem bij de tweede gele kaart”, gaf coach Thalhammer van de bezoekers toe. “Het is jammer dat we daardoor onze kapitein een weekje moeten missen.”

“De eerste fout was misschien geen geel, maar dan nog moet je er anders mee omgaan. Hij heeft veel ervaring, dus hij wist zelf ook wel dat hij in de fout was gegaan.”

Bepalende fases

Ook KV Mechelen zag met Vinicius Souza iemand naar de kant gestuurd worden: “Het was geen uitsluiting, want hij raakte de man niet. Maar goed: hij heeft zich een paar keer laten leiden in akkefietjes en we hadden hem gewaarschuwd.”

“Samen met de 2-1, waar het volgens mij echt geen fout is van Mrabti en dus ook geen vrije trap zijn dat belangrijke fases, die het spel en de uitslag hadden kunnen beïnvloeden.”