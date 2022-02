Voetbal als bijzaak: supporters KV Mechelen komen met prachtig gebaar voor hun speler uit Oekraïne

Voetbal en sport in het algemeen is dezer dagen toch vooral bijzaak geworden. En dat blijkt ook Achter De Kazerne.

KV Mechelen is altijd al een ploeg geweest waar ook het sociale een rol speelt, zeker voor de supporters.

En deze week staat vooral in het teken van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Bij Malinwa is er met Marian Shved een speler uit Oekraïne in de kern aanwezig.

Take care, Marian

De speler zat op de bank, maar dat weerhield de fans er niet van om heel wat vlaggen te hebben meegenomen.

In minuut 35 - het nummer van Shved bij Mechelen - werd een dubbel spandoek getoond. "Take care, Marian" en ook een boodschap in het Oekraïens. Een knap gebaar van de supporters.