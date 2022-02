Van de hemel naar de hel voor Beerschot dat verliest van Sporting Charleroi

Vijf minuten! Dat had Sporting Charleroi nodig om Beerschot van de hemel naar de hel te duwen.

Fris, droog, de fans met drinken en eten en eindelijk terug bezoekende supporters. Een ideale vrijdagavond om het weekend te beginnen op het Kiel.

Eerste helft

Het zat Sporting Charleroi niet mee in de eerste helft. Na 6 minuten zagen ze Bessile uitvallen en na 20 minuten volgde hun doelman Koffi. Gelukkig waren ze voordien al op voorsprong gekomen. Dit via Bayo Vakoun die Halaimia er afliep en de bal wondermooi naast Vanhamel plaatste.

De reactie van Beerschot liet niet lang op zich wachten. Wie anders dan de nieuwe publiekslieveling van Beerschot was de doelpuntenmaker. Sebaoui kreeg de bal in de rechthoek en twijfelde niet. Hij schoot knap overhoeks binnen en zo stonden de bordjes na 25 minuten terug in evenwicht.

Nadien verviel de eerste helft in veel slordigheden dat het voetbal niet ten goede kwam. De beste kans kwam er nog voor Beerschot. Vaca met de pas tot bij Shankland, maar de Schotse spits schoot op invallerdoelman Kamara.

Tweede helft

We waren nog maar vijf minuten onderweg en daar stond de voorsprong op het bord voor Beerschot. Shankland hield de bal prima bij en met een afgemeten voorzet bereikte hij Dom. Deze twijfelde niet en schoot in één tijd voorbij Kamara. Zo ontplofte het Kiel en stond Beerschot op voorsprong.

Sporting Charleroi geraakte niet in de wedstrijd. Het was de thuisploeg die de betere ploeg was en die nadrukkelijk op zoek ging naar een derde doelpunt. Vooral Sebaoui, Dom en Shankland waren bergen werk aan het verrichten vooraan. De bezoekers kwamen niet verder dan een te zwak schot van Badji.

De aanvalsgolven van de bezoekers volgen in snel tempo elkaar op. Kayembe met een goede voorzet en Radic devieerde de bal ongelukkig en zo stonden de bordjes terug gelijk. Amper vijf minuten later was daar de voorsprong voor Sporting Charleroi. Zorgane kreeg de bal in de 16-meter en knalde staalhard voorbij Vanhamel.

Beerschot was aangeslagen, maar probeerde terug te knokken. Ze schoven stelselmatig op, maar konden geen vuist meer maken.

Zo sloeg Sporting Charleroi op amper vijf minuten Beerschot knock-out!