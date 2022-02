Edward Still was tevreden met de veerkracht die zijn team toonde: "Ik ben heel trots na deze overwinning"

Sporting Charleroi kende geen gemakkelijke avond tegen de rode lantaarn Beerschot. Uiteindelijk konden ze wel de overwinning pakken. Edward Still was dan ook trots op zijn spelers.

"Ik ben heel trots na deze overwinning", benadrukt Edward Still bij Eleven Sports. "Omdat we hier kwamen zonder drie certitudes (Morioka, Gholizadeh en Van Cleemput), omdat we Loïc Bessilé en Hervé Koffi verloren aan blessures, omdat we doelpunten toestonden op situaties die we slecht onder controle hadden en omdat we kracht en veerkracht toonden.

Na het tweede Antwerpse doelpunt, gescoord door Joren Dom, toonde Sporting Charleroi de reactie die ze nodig hadden om de trend om te buigen en door te gaan en dat is wat Edward Still wil benadrukken aan het einde van deze ontmoeting. "Na het tweede doelpunt hebben we ons kunnen stabiliseren en positief kunnen reageren. Daar kunnen we trots op zijn en het geeft ons een vertrouwens boost richting einde van het seizoen."