Vakoun Bayo kijkt naar boven na zege tegen Beerschot: "Begonnen er weer in te geloven na gelijkmaker"

Bayo Vakoun van Sporting Charleroi brak de wedstrijd open met een knap doelpunt. Hij voelde zich in zijn sas vandaag al was het geen gemakkelijke wedstrijd.

"We kwam uit tegen een sterk Beerschot dat fel speelde en er vol voor ging", opende Bayo. "We kwamen al vroeg op voorsprong, dankzij mij, maar Beerschot knokte zich snel terug in de wedstrijd. Nadien bleven de kansen wat uit, maar de wedstrijd was in evenwicht."

"We prikten op het juiste moment tegen. We begonnen er echt terug in te geloven na de gelijkmaker", zei een opgeluchte Bayo. "Nadien grepen we ze bij de keel en maakten we het af. Het was een verdiende overwinning voor ons en na de nederlaag van vorige week kunnen we terug naar boven kijken", sloot Bayo af.