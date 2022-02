Een zichtbaar teleurgestelde Tom Pietermaat na de nederlaag van Beerschot: "Mathematisch kan het nog, maar we moeten realistisch zijn"

Tom Pietermaat speelde een sterke wedstrijd op het middenveld van Beerschot. Al ging hij mee met het schip ten onder. Het behoud bij Beerschot verzekeren wordt moeilijk, maar hij wil niet zomaar Beerschot in de steek laten.

"Je incasseert keer op keer. Vandaag had ik niet het gevoel dat we de mindere waren van Charleroi. Het zijn die klasseflitsen en momenten van concentratieverlies die ons eens te meer de das om doen", opende Pietermaat zijn praatje met de pers.

De kansen voor het behoud te verzekeren zijn grondig geslonken nu. "Ik kan nu met clichés op de proppen komen, maar dat heeft ook geen zin meer. Ik denk dat iedereen weet hoe we er voor staan. Dat ziet er niet te best uit. Mathematisch kan het nog, maar we moeten realistisch zijn. Met het programma dat we nog voor de boeg hebben wordt het bijna een onmogelijke missie", vertelde een zichtbaar teleurgestelde Pietermaat.

Tot op heden heeft hij alleen nog maar successen gekend bij Beerschot. Titelfeestjes en promoties, maar nu komt de degradatie steeds dichter: "Aan mijn toekomst wil ik nog niet teveel denken. Dat zien we wel op het einde van het seizoen. Het is geen geheim dat ik heel graag bij Beerschot speel en dat ik me hier thuis voel. Bij een degradatie zullen er veel vertrekkers zijn of ik daar bij ben? Dat hangt af van de gesprekken met het bestuur op het einde van het seizoen."