"Wij zijn de boeren, wij zakken niet": Jelle Vossen bezorgt kreunend Zulte Waregem levensbelangrijke driepunter

Voor Zulte Waregem en Seraing was het do or die in de Elindus Arena aan de Gaverbeek. En dat leverde een nerveuze wedstrijd op met wisselende kansen.

Zulte Waregem wilde in eigen huis winnen om de kloof met Seraing tot zes punten uit te diepen, de bezoekers konden bij een zege de voorlaatste plaats doorgeven aan Essevee. Hoogspanning dus aan de Gaverbeek.

Essevee kreunt

Bij de thuisploeg werd er na de bolwassing bij Kortrijk flink geschoven, al was dat door de blessure van Bostyn en de schorsingen van Sissako en Humphreys ook verplicht. Bossut, Vossen, Ciranni en Pletinckx waren de nieuwe namen, bij de bezoekers kreeg nieuwkomer Mikael Dyrestam meteen een basisplek.

© photonews

© photonews

In de eerste helft regeerde de stress, zeker bij de thuisploeg. Er was veel balverlies en Mikautadze en Dabila vergaten daarvan uiteindelijk te profiteren, waardoor Zulte Waregem in leven bleef.

Vossen maakt levensbelangrijke goal

Aan de overkant was het namelijk wél raak. Jelle Vossen kon in de herneming van een kans de 1-0 binnenwerken, meteen al zijn vijftiende doelpunt van het seizoen - en of hij belangrijk is voor Essevee.

© photonews

© photonews

1-0 was ook meteen de ruststand en de voorsprong gaf de burger wel wat moed, want na de koffie was de match evenwichtiger en speelde de thuisploeg meer mee met Seraing, al bleef het steevast opletten.

Maziz en ook de ingevallen Marius kwamen in de buurt van Bossut, maar scoren deden de Luikenaars niet. Zulte Waregem doet zo een prima zaak in de stand en springt over Eupen naast Standard, voor Seraing is stilaan alle hens aan dek.