Timmy Simons na levensbelangrijke driepunter: "Niet het mooiste, maar hier gaat niemand over klagen"

Zulte Waregem heeft er drie héél belangrijke punten bij in de strijd tegen degradatie. En dus was Timmy Simons een tevreden coach. Al beseft hij ook dat het niet goed was in voetballend opzicht.

"We zijn er nog niet, maar dit is een hele stap in de goede richting", aldus Timmy Simons bij Eleven Sports. "We hebben hard moeten werken om de punten in Waregem te houden. Het was niet het mooiste wat we gezien hebben." Progressiemarge "Er is nog veel ruimte voor progressie, maar hier gaat niemand over klagen de komende dagen." "Laat ons nu beginnen met verder werken aan operatie redding. Eens je gered bent, kan je aan andere dingen denken en andere accenten gaan leggen. Nu is resultaat spelen het belangrijkste voor de hele club."