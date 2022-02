Dominant Club wint spectaculaire topper van Antwerp en loopt twee punten in op leider Union

De topaffiche op speeldag 29 tussen de tweede in de stand Club Brugge en eerste achtervolger Royal Antwerp beloofde waar voor zijn geld, en zo bleek. De landskampioen wiste een achterstand uit en domineerde de Reds vooral in de tweede helft.

In een stevig openingskwartier nam Club de bovenhand. Kansen kwamen van Noa Lang en Adamyan die zijn eerste basisplaats ei zo na bedankte met een vroege openingstreffer, Butez voorkwam een vroege achterstand voor de Reds. De Antwerpse keeper paradeerde even later ook met een knappe reflex op een gekruist schot van Rits.

Op het halfuur kwam Antwerp dan toch verassend op voorsprong. Mignolet had klaarblijkelijk last van de zon en verkeek zich op een kopbal van Seck. Vanaken redde vanop de lijn maar in de rebound was de onvermeidelijke Frey al heel snel ter plaatse om zijn 20ste van het seizoen in de netten te koppen.

Nog geen twee minuten later hingen de bordjes gelijk. Odoi opende zijn rekening voor Blauw-Zwart met een kopbal dankzij opnieuw een assist van Olsen. De derde assist op rij voor de Deen dit seizoen. Vlak voor rust kreeg Club nog een penalty na al dan niet opzettelijk handspel van Verstraete. Vanaken bleef de kalmte zelve en bracht Club op een verdiende voorsprong dat met 2-1 de rust in ging.

In de tweede helft werd het verschil groter. Club ging op zijn Elan verder en vergrootte de voorsprong terwijl Antwerp doelloos leek te voetballen. Adamyan scoorde op het uur dan toch in zijn eerste basisplaats na een afgeweken volley en vijf minuten later kreeg het stadion een klasseflits van Olsen te zien. De flankaanvaller kapte naar zijn linker en haalde snoeihard uit. Doelman Butez, die zowaar een pet aantrok tijdens de rust, was kansloos op de 4-1.

Club Brugge is zo de enige ploeg van de top 4 die kon winnen dit weekend en doet zo een uitstekende zaak in het klassement. Het heeft nog steeds een achterstand van zeven punten goed te maken, maar zet wel Antwerp op vier en Anderlecht op vijf punten.