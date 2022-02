Analist ziet druk op Antwerp-coach Brian Priske toenemen: "Dan wordt zijn positie onhoudbaar"

De motor van Antwerp geraakt maar niet op toerental. Tot voor kort was het spel vaak niet oogstrelend, maar waren de resultaten positief. Na de recente drie op twaalf, met de zware nederlaag in Club Brugge als dieptepunt, neemt de druk op Brian Priske stilaan toe.

In Gazet van Antwerpen gaat Patrick Goots dieper in op de positie van Priske. "Op vijf matchen van het einde van de reguliere competitie de coach ontslaan, dat lijkt me niet opportuun. Zijn doel was de Champions' Play-Offs halen en dat gaat nog steeds lukken. Sorry, maar met nog thuiswedstrijden tegen Beerschot, Zulte Waregem en Cercle Brugge op het programma moet Antwerp altijd in die Play-offs staan."

Komende zondag kruist Antwerp op de Bosuil de degens met de rivalen van het Kiel. Een wedstrijd waarin het tijd wordt voor een statement, aldus Goots. "De derby moet Priske winnen, liefst ook zeer overtuigend. Als het daar fout loopt, dan staat de Bosuil in brand en wordt zijn positie onhoudbaar."

"Verliezen op Brugge en thuis tegen Union kan altijd, maar vernederd worden is wat anders. Het klasseverschil was te groot, dat hebben ook Sven Jaecques en Paul Gheysens gezien", besluit Goots.