Jean Butez hield Antwerp recht in openingsfase, maar kreeg vier doelpunten om de oren: "Stoppen met over titel te praten"

Dat Antwerp niet vroeger in de match op achterstand kwam tegen Club Brugge, was in grote mate te danken aan Jean Butez. De Fransman hield zijn ploeg in de openingsfase recht op pogingen van Adamyan en Rits. Uiteindelijk moest Butez alsnog vier keer de bal uit de netten vissen.

Jean Butez kon tevreden terugblikken op zijn persoonlijke wedstrijd, maar dat was zeker niet te zeggen over de collectieve prestatie van Antwerp. "Onze eerste helft was oké, maar ik vond de strafschop erg licht en moeilijk te aanvaarden. Na de rust was Club Brugge op alle vlakken beter dan wij", vertelde een aangeslagen Butez aan GvA.

Na de recente drie op twaalf is het alle hens aan dek voor de Great Old. Het spelpeil is al langer aan de lage kant, maar nu blijven ook de resultaten uit. "We moeten nu vooral stoppen met over de titel te spreken. Het is tijd om onszelf in vraag te stellen en ervoor te zorgen dat we maar eens in die top vier geraken. We hebben nog steeds een voorsprong, maar moeten dringend met een zege aanknopen. Dat moet zondag gebeuren, in de derby tegen Beerschot."