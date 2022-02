Alfred Schreuder genoot van spelers én achterban in kolkende topper: "Manier waarop zie ik graag"

Alfred Schreuder lijkt zijn referentiematch te pakken te hebben. Club Brugge imponeerde bij momenten tegen Antwerp, dat het niet onder de markt had.

"We speelden een prima wedstrijd. We begonnen goed, maar kwamen dan op een lullige manier op achterstand. Onze reactie daarop was prima. Na de pauze wilden we niet zomaar onze voorsprong verdedigen, maar met dezelfde energie op zoek gaan naar een derde doelpunt. De manier waarop we vandaag gespeeld hebben, zie ik graag. Ik ben een heel tevreden coach, maar volgens mij is het publiek de grote winnaar."

"Al is dat ook te danken aan Antwerp, dat ook wilde voetballen. Voor een mooie topwedstrijd heb je twee teams nodig, en dat was vandaag het geval. Eerlijk gezegd was ik verrast dat we nu al zo dominant konden zijn tegen een grote ploeg als Antwerp. Al moeten we niet te snel tevreden zijn, want ik zag nog veel werkpunten."

Waarna de Nederlandse coach de fanatieke Brugse aanhang feliciteerde en bedankte. "Er hing een geweldige sfeer, dat had ik nog nooit meegemaakt hier. Ik heb ontzettend genoten van de sfeer en ambiance. Ik moet hen een groot compliment geven, want dit is echt een twaalfde man."