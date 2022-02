Antwerp zet titelaspiraties voorlopig uit hoofd: "Op dit moment te wisselvallig om titelkandidaat te zijn"

Na de zege in Seraing zei Priske dat 'Antwerp wel goed zou voetballen als de zon schijnt'. Wel, zondag scheen de zon, vraag dat maar aan Mignolet. Goed voetbal bracht Antwerp evenwel niet op de mat. Club Brugge stuurde Antwerp met 4-1 de bus op.

"Op alle vlakken waren zij beter dan wij. Die 0-1 was niet verdiend, maar dat moet je wel langer kunnen vasthouden" aldus Jelle Bataille voor de micro van Eleven Sports. "We vonden geen antwoord op hun hoge pressing. Niet goed voorbereid? Toch wel, we waren klaar en wisten wat we mochten verwachten. Dat kan dus geen excuus zijn."

De rechtsachter van Antwerp ziet AA Gent naderen tot op vier punten en is nog niet helemaal zeker van een plekje in de top vier. Over een titel wordt bij de Great Old (nog) niet gesproken. "Op dit moment zijn we te wisselvallig om titelkandidaat te zijn."

Faris Haroun: "Pijnlijk"

Aanvoerder Faris Haroun begon in Jan Breydel op de bank. De aanvoerder van Antwerp zag hoe zijn ploeg door het ijs zakte. "De eerste helft boden we nog wat weerwerk, daarna zakten we echt in elkaar. Dat vierde kwartier was echt niet goed. Voor mij was het heel pijnlijk om dit vanop de bank aan te zien en de ploeg niet te kunnen helpen. Dit resultaat en de manier waarop doen echt pijn. Volgende week moét er gewonnen worden in de derby."