🎥 Odoi geniet van sfeer op Jan Bredel: "Ik heb in het verleden dingen gezegd, maar nu had ik echt kippenvel"

Zijn transfer werd in de eerste uren en dagen druk besproken in Brugge (en België). Ondertussen heeft Denis Odoi zich al helemaal in de harten van de Club-fans gespeeld.

Als ex-Anderlechtspeler bij Club Brugge tekenen, dan weet je dat het moeilijk wordt. Of toch als je je in die eerste wedstrijden niet genoeg toont voor de nieuwe club. Denis Odoi beseft dat zelf maar al te goed en gaf de criticasters al snel lik op stuk.

Tegen AA Gent liet hij zijn polyvalentie tonen door op 4 verschillende posities te spelen op 90 minuten tijd. En op geenenkele van die posities viel hij door de mand.

Afgelopen weekend tegen Antwerp wist Odoi voor de eerste keer te scoren voor Blauw-Zwart. En de sfeer die op Jan Breydel was, bracht zelfs bij doorgewinterde veteraan Odoi wat emoties los, zo blijkt uit de Brugse after movie. "Ik had wel even kippenveld. In het begin zo'n sfeer. Ik heb in het verleden wel dingen gezegd, maar het was echt vet. Ik kreeg meteen zin om te voetballen", klinkt het.

Ook zonnekind Simon Mignolet kwam even aan het woord in gesprek met Ruud Vormer, die ook dacht dat Mignolet de bal gewoon zou vastnemen.