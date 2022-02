Antwerp ondergaat wet van de sterkste tegen 'beste ploeg van het land': "Iedereen moet in de spiegel kijken, want dit is onvoldoende"

Antwerp holde op bezoek bij Club Brugge achter de feiten aan. Ondanks het cadeautje van Simon Mignolet wekte Antwerp nooit de indruk iets te rapen in Jan Breydel. Vooral in de tweede helft presteerde de Great Old onder de maat.

"Dit is een heel verdiende zege, zij hadden de beste spelers en de beste ploeg. De eerste helft was nog oké langs onze kant. We kwamen op voorspong en kregen enkele goede mogelijkheden om iets te creëren, maar onze laatste pass was niet goed genoeg. Na die twee goals in de eerste helft weet je dat het moeilijk gaat worden", aldus Brian Priske.

In de tweede helft duwde Club Brugge, voortgestuwd door een fanatiek publiek, het gaspedaal nog wat dieper in. "In de tweede helft heeft Brugge zijn kwaliteiten getoond. Voor mij zijn zij de beste ploeg van België. Langs onze kant was het veel te weinig. Slecht verdedigd, te weinig kwaliteit overal op het veld. Als je dat hier doet, dan verlies je."

"Ik heb iedereen gezegd dat ze in de spiegel moeten kijken, want dit is niet genoeg voor Antwerp. Ik verwacht meer van iedereen, maar zeker van ervaren mannen als Verstraete en Nainggolan. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen", besloot de aangeslagen Deense T1 van Antwerp.