🎥 Opmerkelijke actie: Hans Vanaken deelt slag uit aan Michael Frey, maar komt weg zonder kaart

Toch even opschudding in Club Brugge - Antwerp. Er was de zaak rond de strafschop voor Club Brugge, maar ook een 'slag' van Hans Vanaken.

Hans Vanaken en Michael Frey waren met elkaar in duel, toen Vanaken zich wilde losrukken van de aanvaller van Antwerp. ✋ | Hans Vanaken geeft Michael Frey even een 'pedagogische' tik. 👀 #CLUANT pic.twitter.com/sJnsJHxyGh — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 27, 2022 Daarbij gaf hij Frey een flinke oorveeg met de vlakke hand. Een paar dagen na de zware straf voor Dante Vanzeir minstens een bizarre move. Op de sociale media waren er al die vroegen om een rode kaart, al valt de actie an sich niet te vergelijken - het is geen vuist. "Met de vlakke hand, dat valt dan nog mee", aldus Gert Verheyen onder meer bij Eleven.