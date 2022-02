Odoi knokt, loopt én scoort zich in harten van Brugse publiek: "Hiervoor liet ik vette promotiepremie liggen"

Club Brugge kwam zondag in eigen huis vanuit het niets op achterstand tegen Antwerp. Blauw-zwart had niet lang nodig om de scheve situatie om te buigen. Het was zowaar Denis Odoi die Club Brugge langszij bracht met een puike kopbal.

Denis Odoi kwam tijdens de wintermercato over van Fulham. Door zijn verleden bij Anderlecht had niet elke Brugse fan evenveel zin in zijn komst, maar op enkele weken tijd heeft hij quasi iedereen in het Jan Breydelstadion kunnen overtuigen. Ook zondag tegen Antwerp leverde Odoi als defensieve middenvelder een ijzersterke prestatie af.

"Ik lees niet wat er op sociale media over mij geschreven wordt. Ik weet dat 'No Sweat, No Glory' de waarden van het huis zijn. Wel, dat ben ik meer dan men denkt. Dat ik kon scoren? Dat is leuk. Als ik scoor, gebeurt dat wel vaker met het hoofd. Dan moet je niet te veel nadenken", vertelde Odoi bij HNB.

Denis Odoi wijdde verder even uit over zijn vertrek bij Fulham. Het was een moeilijke keuze om Londen te verlaten. "Ik liet veel achter daar, inclusief een vette promotiepremie. Nee, daar krijg ik zelfs geen deeltje van. Het zijn hectische weken geweest, zo'n verhuis met een tweeling van achttien weken. Maar het was een bewuste keuze. Ik kon voor 2,5 jaar tekenen en kom in een mooie buurt wonen", besluit Odoi.