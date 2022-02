Mignolet na blunder: "Ik koos ervoor te blijven staan"

Club Brugge won de topper overtuigend in eigen huis van Royal Antwerp met 4-1. Toch kwam Club op achterstand na een blunder van doelman Simon Mignolet.

"De zon stond erg laag vandaag. We bespraken het nog voor de wedstrijd om al dan niet van kant te wisselen, maar ik koos ervoor te blijven staan. Ik wou in de tweede helft graag naar onze spionkop spelen."

In de tweede helft was collega-doelman Jean Butez wel met een pet te zien. "Ik heb reeds geprobeerd om met een pet te spelen, maar als je omhoog kijkt gaat die pet mee de hoogte in dus blijft het hetzelfde. Achteraf kan ik ermee lachen omdat we verdiend gewonnen zijn, maar het zou enorm zuur puntenverlies zijn geweest en dat zou niemand verdiend hebben.