Hans Vanaken tevreden over de prestatie van Club: "Bewezen dat we klaar zijn voor de komende weken"

Hans Vanaken hielp met zijn doelpunt aan een verdiende overwinning voor Club Brugge en is tevreden over de prestatie van zijn ploeg.

"We moesten vandaag gewoon winnen want Antwerp is een rechtstreekse concurrent voor play off 1. Ik denk dat we een statement hebben gemaakt en bewezen hebben dat we klaar zijn voor de komende weken."

"Met een nieuwe coach is het altijd aanpassen. Het heeft een tijdje geduurd voor de supporters het beste Club Brugge opnieuw te zien kregen, maar ik denk dat we vandaag een stap in de goede richting hebben gezet. We kunnen momenteel niet meer doen dan onze wedstrijden winnen en ons niveau te behouden, zolang dat lukt kan het een spannend seizoenseinde worden."