Jelle Vossen zorgt voor héél belangrijke driepunter: "Dramatische wedstrijd, maar ..."

Jelle Vossen was dé man voor Zulte Waregem. Met zijn vijftiende van het seizoen heeft hij Essevee naar wat veiliger water getrapt. En of het deugd deed?

"De opluchting is uiteraard heel groot. We wisten dat er voor ons maar één ding op zat en dat was winnen", aldus Jelle Vossen na de wedstrijd tegen Eleven Sports.

Ademruimte

"Ik denk dat we een dramatische wedstrijd hebben gezien waarbij het belangrijk was om het eerste doelpunt te maken."

"Over het algemeen was het een echt degradatieduel. Maar ik ben heel blij met de overwinning, dit geeft ons een beetje ademruimte."