Onuachu en Paintsil klaren de klus voor Racing Genk tegen KV Kortrijk

Na het onmondige verlies tegen Anderlecht op de vorige speeldag heeft Genk opnieuw kunnen proeven van de zege na 2-0 winst tegen KV Kortrijk. De wedstrijd lag snel in een beslissende plooi maar de Limburgers moesten toch enkele malen rekenen op een goed keepende Maarten Vandevoordt.

Een zonovergoten Cegeka Arena in februari bleek het ideale strijdtoneel te zijn voor een aardige pot voetbal tussen Racing Genk en KV Kortrijk. Ook Genk-trainer Storck had er vooraf veel zin in en zei er ook meteen bij dat RC Genk wel moest winnen.

Dat bleek ook al snel uit het voetbal op de grasmat. Racing Genk trok ten aanval om zo snel mogelijk op voorsprong te komen. Eerst nog met steriele dreiging, op het kwartier volgde het eerste schot op doel van Onuachu in de handen van Ilic.

Het was slechts uitstel van executie voor de bezoekers want twee minuten later vond Ito zijn spitsbroeder op een corner die de bal in doel buffelde. Even later fungeerde Onuachu als aangever. Na een voorzet van Ito legde hij de bal terug voor doel, waar Paintsil simpel de 2-0 kon binnen tikken.

Racing Genk beruste in de 2-0 voorsprong en dat gaf Kortrijk de kans om terug in de wedstrijd te komen. Lucumi gaf een dramatische inspeelpass maar Messaoudi stuitte op een uitstekend keepende Vandevoordt. Ook Ilic moest zich vlak voor de rust nog tonen op een kopbal van Onuachu.

In de openingsfase van de tweede helft ging Genk op zoek naar een driedubbele voorsprong maar werd het bijna koud gepakt in de omschakeling. Opnieuw was het Messaoudi die kon trappen maar opnieuw stond Vandevoordt op de juiste plek om het leer uit zijn doelvlak te duwen.

Beide doelmannen bleven zich onderscheiden in dit duel. Eerst bracht Ilic op een nog steeds onverklaarbare wijze redding op een poging van Sadick. De Servische doelman trapte meteen uit richting de doorgebroken Mbayo maar aan de overkant van het veld stond Vandevoordt klaar om met een kattensprong de angel uit de aanval te halen.

Dit alles gebeurde voor de 70e minuut, in het slot van de partij keerde de rust terug langs beide kanten en was het vat duidelijk af bij KV Kortrijk. Na de ruime derbyzege tegen Zulte Waregem van vorige week, verliest KVK zo al voor de 5e keer in 6 wedstrijden. Na het verlies tegen Anderlecht van afgelopen week is deze driepunter vooral belangrijk met het oog op behoud in de top 8.