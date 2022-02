Racing Genk heeft nieuwe supportersclub en stelt die voor met indrukwekkende tifo

Vergeet het idee dat enkel Sclessin het toneel kan zijn voor prachtige (of walgelijke) tifo's in België.

Een van de felste supporterclubs van Racing Genk, Drughi Genk, hield eind april op te bestaan. De reden? Hun vlag werd gestolen door de harde kern van STVV en dan is het een ongeschreven regel dat je ermee moet ophouden.

Bijna een jaar later hebben de Limburgers echter een nieuwe supportersclub uit de grond gestampt en dat ging gepaard met een zeer mooie tifo. De naam van de supportersclub is vanaf heden Sangue Blu, oftewel Italiaans voor Blauw Bloed. Met het onderschrift "Guess who's back" werd de naam en het logo bekendgemaakt in het stadion.