Uitblinker Vandevoordt na 2-0 zege: "Nu moeten we mindere seizoen proberen goedmaken"

Vijf minuten, meer tijd had Racing Genk niet nodig om KV Kortrijk helemaal uit te tellen in de Cegeka Arena. Na een doelpunt in de 16e en de 21e minuut stond de 2-0 eindstand al op het bord.

Dat de bezoekers niet wisten te scoren, had Racing Genk toch ook te danken aan doelman Maarten Vandevoordt. De 20-jarige goalie toonde zich meermaals in doel, bracht twee keer knap redding op Messaoudi en reageerde verder attent op pogingen van Palaversa en Mbayo.

"Het is fijn om opnieuw een clean sheet te pakken, een aangenaam verjaardagscadeau", vertelt de doelman die zaterdag 20 geworden is na de overwinning. "Ik heb mijn werk wel gehad maar dat is de reden waarom ik er sta", klinkt het nuchter.

Voor de wedstrijd tegen Anderlecht was er nog sprake van top 4 maar de ambitie is duidelijk bijgesteld in Limburg: "We zijn nu op weg om de top 8 te halen, dan zien we wel. We willen alleszins van het mindere seizoen nog iets goed maken", besluit de doelman.