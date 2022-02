Genk moest revelatie missen tegen Kortrijk: enkele weken buiten strijd

KRC Genk boekte zondag tegen Kortrijk een logische en comfortabele thuiszege (2-0). Dat deed de bekerhouder zonder twee wingers. Théo Bongonda ontbrak door ziekte, terwijl Luca Oyen op training een blessure opliep.

Luca Oyen (18) werd in de basis verwacht bij Racing Genk, maar verscheen uiteindelijk niet op het wedstrijdblad tegen Kortrijk. De 18-jarige dribbelaar liep zaterdag op training een lichte blessure aan het bovenbeen op. De youngster staat hierdoor een tweetal weken aan de kant.

Oyen kwam dit seizoen al zestien keer in actie in de competitie en liet zich daarin vaak in positieve zin opmerken. De jeugdinternational scoorde twee doelpunten en leverde een assist af.