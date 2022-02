Union bijt zijn tanden stuk op taai Eupen en komt niet tot scoren

Eupen ziet zijn voorsprong straks mogelijk slinken. Tegen Eupen konden ze amper gevaar creëren zonder hun twee vaste spitsen. De Oostkantonners stonden solide te verdedigen en pakten een toch wel belangrijk punt.

Hoe anders was deze match geweest had Union de eerste drie minuten één van zijn twee grote kansen in doel had weten te frommelen. Twee warrige fases, maar het leer wou niet tegen de netten. Een goed begin dat geen vervolg kende.

Waarom? Eupen sloot vanaf de middenlijn alles hermetisch af richting eigen zestien. Met elf stonden ze Union op te wachten. Niemand meer voor de bal... En dat was voor de Brusselaars - die ruimte nodig hebben om hun spel te spelen - geen al te leuke constatatie. Zeker met Mitoma-Millan als nieuw spitsenduo. Die mannen speelden nog niet al te veel samen.

© photonews

Er werd geprobeerd, maar kansen volgden niet meer. Pogingen van Lapoussin, Mitoma en Teuma waren te zwak of niet goed gericht. Het meest spectaculaire van de eerste helft was nog de botsing tussen Stef Peeters en Bart Nieuwkoop. Peeters hield er een zwaar bloedende neus aan over.

© photonews

Ook leuk om te zien: de meegereisde Eupense carnavalisten, die de polonaise door het stadion lieten gaan. Tja, de aandacht moest naar iets gaan. Op het veld was het immers niet bepaald feest. Een vrije trap van Nielsen recht in de armen van Nurudeen en eentje van Lazare waren de enige tussen de palen...

Union was dominant, maar kon dat niet omzetten in gevaar. Er werd die tweede helft vooral veel gediscussieerd op het veld. De frustraties liepen steeds hoger op. Voetballen leek slechts nog sporadisch te gebeuren. Ref De Cremer had zijn handen vol.

Kansen volgden niet meer, daarvoor was het allemaal wat te chaotisch. Een geweldige match om volgen was het niet. Niet slecht dat volgende week Undav terug is, want dat scheelt toch al een slokje op een borrel.