Peeters speelt match uit met gebroken neus: "Wij moeten het doen met de middelen die we hebben"

Na een zware botsing met Bart Nieuwkoop moest Eupen-middenvelder Stef Peeters minutenlang verzorgd worden om de bloeding aan zijn neus te stelpen. "Ik denk wel dat het gebroken is", zei hij achteraf.

Peeters dacht er echter niet aan om gewisseld te worden. "Het ziet er erger uit dan ik me voel", lachte hij. En hij hielp Eupen een punt te veroveren tegen de leider. "Voor Union was onze manier van spelen misschien niet interessant, maar wij moeten het doen met de middelen die we hebben. We zijn er allemaal voor gegaan en dat moet ons uiteindelijk de redding brengen."

Eupen leek niet echt naar het Dudenpark afgezakt te zijn voor meer dan een punt. Al wilde Peeters dat weerlegen. "We wilden wel hoger spelen, maar dat lukte niet omdat zij veel positiewissels doorvoerden en makkelijk tussendoor speelden. Achterin hebben we jongens die één op één kunnen spelen en dat is één van onze sterktes. Het plan is wat duidelijker met de nieuwe trainer. Iedereen weet wat hij moet doen in balbezit en balverlies."