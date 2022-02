STVV heeft 'de kleintjes' op ideeën gebracht om Union op de knieën te krijgen

Kan je ze het verwijten? Uiteraard niet! Eupen heeft in het Stade Mariën gevochten met de wapens die ze hebben. Alles om degradatie te vermijden. Maar Union zal wel oplossingen moeten gaan zoeken, want 'de kleinere' ploegen hebben een remedie gevonden tegen hun spel.

STVV pakte de winst tegen Union en deed dat door de Brusselaars de bal te laten en in een heel laag blok te gaan staan. Gisteren zagen we misschien wel de saaiste match die Union dit seizoen gespeeld heeft. Eupen ging immers ook in een heel laag blok staan en wachtte de leider in blok op achter de middenlijn. Zelfs Prevljak bleef niet vooraan staan.

Anthony Moris, doelman van Union, moest geen enkele redding doen. Dat is Eupen hun goed recht, maar leuke voetbal vloeit er niet uit voort voor de supporters. Na het gelijkspel van KV Mechelen is Union wel mathematisch zeker van hun Champions' play-off-plaats, maar ze gaan de komende weken toch ook oplossingen moeten bedenken voor het spel van de tegenstanders.

Kortrijk, OHL en Oostende zullen ook wel geleerd hebben met hun ogen. De boel zal ook bij die ploegen niet opengegooid worden. En nu ze zeker nog vier matchen zonder Vanzeir moeten, zal Mazzu zich het hoofd moeten breken over hoe zijn ploeg zonder veel ruimte te laten scoren.