"Union krijgt er een concurrent bij qua transfers" - Succesman gaat rol spelen in derde club

Tony Bloom, de discreet maar visionair zakenman achter de successen van Brighton én Union SG, heeft opnieuw toegeslagen. Hij investeerde recent zo'n 11,5 miljoen euro in Heart of Midlothian, een Schotse topclub met grote ambities.

Zijn doel? Het eeuwenoude duopolie van Celtic en Rangers doorbreken. Maar wat betekent dit voor Union, waar Bloom sinds 2023 nog een minderheidsaandeel houdt? Bloom zal bij Hearts geen directe rol spelen in het bestuur, net zoals hij dat bij Union zelden deed.

De dagelijkse werking blijft in handen van de Foundation of Hearts, vergelijkbaar met hoe Alex Muzio bij Union de touwtjes in handen heeft. Toch is de invloed van Bloom voelbaar via zijn netwerk én zijn tools. Hij laat zich in Edinburgh vertegenwoordigen door James Franks, die ook bij Union al achter de schermen actief was.

Wat is de impact op Union?

Wat Union sterk maakt, blijft intact: de samenwerking met Jamestown Analytics, het datagedreven scoutingbedrijf dat uitgroeide tot een stille motor achter de transfers van onder meer Boniface, Amoura en Undav. Hearts sluit zich nu als exclusieve partner voor Schotland aan bij hetzelfde systeem. Union verliest die troef dus niet, maar krijgt er wél een extra “concurrent in het netwerk” bij.

Voorlopig is er geen sprake van een sportieve samenwerking tussen Union en Hearts, zoals die vroeger bestond tussen Union en Brighton (denk aan Mitoma). Transfers of leningen lijken dus niet meteen te volgen.

Toch kan Bloom’s aandacht mogelijk verschuiven richting Schotland, waar hij meer macht en speelruimte krijgt dan bij Union sinds zijn status als minderheidsaandeelhouder. Het is dus waken voor Union: gaat Bloom op termijn méér investeren in Hearts dan in Union?