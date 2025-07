Negen nieuwe spelers, jonge talenten om in de gaten te houden: de eerste evaluatie van de nieuwkomers van Standard

Na een week stage en twee nieuwe vriendschappelijke wedstrijden is het tijd voor een eerste evaluatie van de negen zomeraanwinsten van Standard en de jonge spelers geselecteerd door Mircea Rednic. Er zijn positieve punten, maar ook enkele kleine teleurstellingen.

De zomerstage van Standard eindigde zaterdag met een gelijkspel in een oefenmatch tegen RC Lens. Het is tijd voor de eerste evaluatie, met name van de nieuwe aanwinsten en de jongeren geselecteerd door Mircea Rednic. Laten we de stand van zaken opmaken, positie per positie.

Veel speeltijd voor Lucas Pirard en Matteo Godfroid

Zolang het Luikse bestuur geen overtuigend bod ontvangt, blijft Matthieu Epolo de eerste doelman van de Rouches. Lucas Pirard kreeg echter de kans om te spelen, 45 minuten tegen Boulogne en 30 minuten tegen Lens, na al 30 minuten te hebben gespeeld tegen Maastricht.

De tweede doelman van de Rouches was goed bezig op training en kon niets doen aan de twee doelpunten van Lens. Zijn uittrappen brachten echter niet altijd rust. Matteo Godfroid speelde 45 minuten tegen Boulogne en had niet veel te doen. Zijn spel met de voeten is normaal een van zijn kwaliteiten, maar hij miste enkele passes, wat ongebruikelijk is voor hem.

Josué Homawoo en Marco Ilaimaharitra stralen rust uit, Daryl Leunga Leunga maakt indruk

In de verdediging maakte Josué Homawoo een zeer gedisciplineerde indruk. De Togolees lijkt een betrouwbare verdediger te zijn, met een imposante bouw, goed in onderscheppingen en ook in de opbouw. Hij zal veel goed doen in een team dat mogelijk nog een verdediger kan verliezen.

Nog steeds in het centrum, de aangename verrassing is Daryl Leunga Leunga. Op slechts 17-jarige leeftijd zijn zijn acties leuk om te zien, toont hij rust en zijn lange spel is van hoge kwaliteit. Men begrijpt waarom Mircea Rednic hem aan het werk wilde zien tijdens deze stage.