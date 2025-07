De transfersaga van de zomer: pas morgen duidelijk of Jashari het op de spits gaat drijven

Club Brugge kijkt dinsdag met bijzondere aandacht uit naar de komst van Ardon Jashari. De selectie kreeg een extra rustdag en de Zwitser wordt dan pas verwacht in het Belfius Basecamp. De club wil duidelijkheid over zijn intenties, zeker nu er rond zijn toekomst nog steeds onzekerheid heerst.

Jashari kreeg van Club Brugge toestemming om de zomerstage in Engeland over te slaan. Hij bleef daardoor ook weg van de recente oefenmatch tegen Rakow Czestochowa en de fandag in Brugge. Die regeling kwam er in onderling overleg, al lijkt het geduld van Club stilaan op te raken.

Dinsdag wordt een sleutelmoment. Dan zal blijken of Jashari zijn opwachting maakt zoals afgesproken. Achter de schermen is er twijfel: de speler lijkt zijn zinnen gezet te hebben op een vertrek, met name naar AC Milan, maar van een echte doorbraak in die gesprekken is voorlopig geen sprake, weet HLN.

De onderhandelingen met Milan verlopen moeizaam. De Italiaanse topclub heeft voorlopig geen bod neergelegd dat aan de verwachtingen van Club Brugge voldoet. Blauw-zwart is niet van plan om water bij de wijn te doen, tenzij er een uitzonderlijk voorstel komt.

Jashari heeft bij Club Brugge nog een contract tot 2027 en geldt als een van de grootste talenten binnen de kern. De 22-jarige controleur, die ook al Zwitsers international is, geniet interesse van meerdere clubs, maar Club blijft vasthouden aan een hoge vraagprijs.

Indien Jashari morgen niet opdaagt, kan dat het dossier verder op scherp zetten. Club Brugge wil koste wat het kost vermijden dat het initiatief bij de speler komt te liggen. Voorlopig blijft de boodschap helder: geen vertrek zonder een stevige financiële compensatie.