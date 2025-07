Done deal: Charleroi gaat hard en haalt nu ook speler op bij buitenlandse topclub

Sporting Charleroi blijft zich maar versterken. De vierde aanwinst is inmiddels officieel voorgesteld. Het gaat over een jong talent dat overkomt van LOSC Lille en luistert naar de naam Yassine Khalifi.

Yassine Khalifi is een negentienjarige Marokkaanse middenvelder. Hij is de vierde aanwinst van Sporting Charleroi. De deal stond al een paar dagen in de pijplijn, maar is nu helemaal rond.

Khalifi komt over van Lille, waar hij speelde in het tweede elftal. De Dogues haalden hem twee jaar geleden uit de Marokkaanse competitie weg, nu lijkt hij een nieuwe stap te kunnen zetten.

Een geleidelijke integratie

De in Marrakech geboren speler heeft een contract van twee jaar getekend bij de Zebra's, met een optie voor twee extra seizoenen. Hij zal tijdens dit tussenseizoen worden opgenomen in de A-kern, maar zal ook spelen met het U23-team in de D1 ACFF.

L’international marocain Yassine Khalifi est officiellement Carolo. L’ancien Dogue lillois s’est engagé jusqu’en 2027 et participera au stage de pré-saison ! 🇲🇦✍️



👉 https://t.co/0jTa8jG6pj#RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/4Fbojni0gy — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) July 14, 2025

Het is de vierde zomertransfer van Sporting Charleroi na Jakob Romsaas, Antoine Colassin en Freddy Mbemba. Geen van hen is ouder dan 24 jaar. Met Khalifi bevestigt Charleroi opnieuw zijn wil om te investeren in jonge internationale talenten.

Yassine Khalifi zal zijn nieuwe teamgenoten leren kennen tijdens de stage van de Zebra's. Deze maandag verlaat de kern het Zwarte Land voor zes dagen naar Garderen, Nederland.