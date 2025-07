Hoe zal het elftal van Anderlecht eruitzien bij de start van het seizoen? Besnik Hasi nadert een basisploeg.

Na enkele vriendschappelijke wedstrijden met wisselende resultaten, staat RSC Anderlecht op 10 dagen van zijn eerste officiële wedstrijd. We hebben al enkele aanwijzingen over de basiself die Besnik Hasi kan opstellen.

Over 10 dagen zal Anderlecht hetzij Spartak Trnava hetzij BK Häcken ontmoeten in het Lotto Park om het seizoen te starten, een wedstrijd die al heel belangrijk is voor de club. Deelname aan de Europa League zou financieel veel interessanter zijn dan de Conference League, maar het overleven van deze eerste kwalificatieronde verzekert in ieder geval al een plaats in de groepsfase en dus een Europees seizoen.

Is RSCA klaar? Het is moeilijk te zeggen, aangezien de voorbereiding ups en downs kende. Sommige spelers hebben individueel een goede indruk achtergelaten; collectief ontbreekt het de Paars-Witten duidelijk aan vloeiendheid en over het algemeen aan kwaliteit. De mentaliteit, waar Hasi zo op hamert, lijkt iets beter dan in de Play-offs, maar Anderlecht werd toch fysiek overrompeld door Larnaca en Rakow, met name.

Coosemans hersteld, een driemansverdediging?

Tenzij er een verrassing is, heeft Colin Coosemans geen blessure opgelopen die hem aan de zijlijn zou houden aan het begin van het seizoen, en is hij dus de onbetwiste nummer 1 van Anderlecht, dat nog steeds op zoek is naar een waardige doublure. Het zou niet ideaal zijn om Trnava/Häcken te confronteren met Kikkenborg of Vanhoutte tussen de palen.

Verder lijkt het duo Hey-Simic nog steeds onwrikbaar en begonnen ze aan de "wedstrijd van de basisspelers" tegen Rakow, maar Zoumana Keita heeft punten gescoord. Aan de linkerkant, hoewel hij Hasi soms gek heeft gemaakt, lijkt Moussa N'diaye opgesteld te worden, en Ilay Camara aan de rechterkant in afwachting van Killian Sardella.

De komst van Camara en enkele experimenten van Besnik Hasi lijken echter de deur te openen voor een ander systeem: een driemansverdediging, met Moussa N'diaye aan de linkerkant van de as. Camara zou dan een van de twee flanken bewandelen, maar wie zou dezelfde rol aan de andere kant vervullen? Thorgan Hazard? Tristan Degreef? Plausibele opties.

Llansana is al onmisbaar

Wat het middenveld betreft, één zekerheid: Enric Llansana zal starten. Hij brengt alles wat er ontbrak bij Anderlecht in de Play-offs, en veel meer dynamiek dan al zijn concurrenten behalve Ashimeru, die in de wachtkamer zit. Nathan Saliba kwam in actie tegen Dordrecht en toonde een mooie verticaal spel: hij is gekomen om te starten, maar het blijft afwachten of dit meteen zal gebeuren.

Besnik Hasi heeft voortdurend de onberispelijke mentaliteit van Verschaeren en Stroeykens geprezen, hoewel ze genoemd worden als vertrekkandidaten; zolang ze er zijn, zal de coach zeker een beroep op hen blijven doen, temeer omdat Mario Stroeykens sterk gepresteerd heeft tijdens de voorbereiding. Ten slotte heeft Cédric Hatenboer een groot deel van de voorbereiding gemist door een botsing, wat zijn doorbraak waarschijnlijk zal vertragen.

En dan is er Nathan De Cat: iedereen verwacht hem als basisspeler, en hij heeft de pure kwaliteiten daarvoor, maar de concurrentie op het middenveld aan het begin van het seizoen zal zeer zwaar zijn. Het wonderkind van Neerpede moet misschien wachten op een vertrek hier en daar, wat onvermijdelijk is, om zijn plek in het elftal te verzekeren.

Dolberg zekerheid, verrassende Kanaté?

Voorin heeft zelfs de glansprestatie van Luis Vazquez in de voorbereiding hem niet voorbij Kasper Dolberg gebracht, die onbetwistbaar is. Tristan Degreef en Ibrahim Kanaté hebben punten gescoord, vooral die laatste, maar zal hij basisspeler zijn of eerder een luxejoker, een profiel dat niet overvloedig aanwezig is bij RSCA? Het zal misschien afhangen van de rol die aan Angulo wordt toebedeeld, die geen blijvende indruk heeft gemaakt en lijkt te stagneren.

Van Mihajlo Cvetkovic werd natuurlijk verwacht dat hij zich zou vestigen als de doublure van Dolberg, maar de Serviër behoort tot de licht teleurstellende spelers van de voorbereiding. Zelfs Keisuke Goto, op wie Hasi kortstondig een flanktest heeft uitgevoerd, lijkt eerder in aanmerking te komen voor een basisplaats dan hij. Ten slotte keert César Huerta terug met de eer van een CONCACAF-kampioen... maar heeft weinig gespeeld op de Gold Cup en de volledige voorbereiding gemist: niet ideaal.

Mogelijke opstellingen van RSC Anderlecht:

3-5-2: Coosemans / N'diaye - Hey - Simic / Camara - Verschaeren - Llansana - Hazard / Dolberg - Stroeykens

4-3-3: Coosemans / N'diaye - Hey - Simic - Camara / Llansana - Stroeykens - De Cat / Kanaté - Dolberg - Hazard