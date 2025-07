OFFICIEEL: JPL-revelatie verlengt contract en moet dit seizoen onbetwist titularis worden

De afgelopen maanden is Kamiel Van de Perre blijven groeien bij Union. Dit wordt nu beloond met een nieuw contract.

Naast de 7 miljoen die werd uitgegeven voor Anan Khalaili, had de transfer van Kamiel Van de Perre een jaar geleden niet veel ophef veroorzaakt. Dat komt doordat de jongen gratis overkwam van het U23-team van Genk.

Maar Sébastien Pocognoli wist wat hij deed toen hij hem meenam naar de hoofdstad, nadat hij hem goed had leren kennen in Limburg. Van de Perre heeft zich inderdaad bewezen na een paar maanden in de schaduw om zijn plek te vinden.

Veel persoonlijkheid op het middenveld

De 21-jarige middenvelder viel op toen de blessure van Charles Vanhoutte hem in het basiselftal bracht, waardoor hij zelfs een duo kon vormen met Vanhoutte bij diens terugkeer.

Met twee controleurs voor zijn verdediging heeft Union nog meer stabiliteit gewonnen. Van de Perre heeft 7 van de 10 Play-off-wedstrijden gespeeld en is niet vreemd aan de drie tegendoelpunten van de Brusselaars.

Als blijk van vertrouwen is zijn contract met een seizoen verlengd. Hij is nu verbonden aan Union tot 2029. Vanhoutte wordt nog steeds gelinkt aan een vertrek en Van Der Perre zou dit seizoen dus de steunpilaar op het middenveld kunnen worden.