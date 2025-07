Héél verrassende transfer? 'Belgische aanvaller kan Ajax voor miljoenenbod verlaten'

Zet Mika Godts deze zomer een verrassende stap richting Turkije? De Belgische vleugelaanvaller van Ajax staat volgens Turkse bronnen op het verlanglijstje van Besiktas. De club uit Istanbul zou zelfs al geïnformeerd hebben naar de voorwaarden van een mogelijke transfer.

Bij Besiktas lijkt men ambitieus op de transfermarkt. Nadat de komst van Orkun Kökcü van Benfica in een vergevorderd stadium is, willen de Turken hun offensieve compartiment versterken. Godts zou in dat plaatje passen als creatieve flankaanvaller met potentieel.

Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe Ajax tegenover de toenadering van Besiktas staat. De Amsterdammers zijn doorgaans zuinig op jonge talenten, en Godts geldt binnen de club als een speler met groeimarge en technische verfijning.

Toch zou een vertrek niet volledig uitgesloten zijn. Ajax lijkt zich voor de flanken alvast in te dekken met de komst van Raúl Moro. Dat zou eventueel ruimte kunnen creëren voor een transfer, maar dan wel tegen de juiste voorwaarden.

Godts zelf heeft nog een contract tot medio 2027 bij Ajax. De club is dus in een sterke onderhandelingspositie en zou alleen willen praten bij een serieus bod. De vraag is of Besiktas bereid is om de hoofdprijs neer te leggen voor de 20-jarige Belg.

Voorlopig blijft het bij interesse, maar de zomer is nog lang. Als Besiktas doorpakt, wordt het afwachten of Ajax bereid is om één van zijn aanvallende talenten te laten gaan — of dat Godts juist een belangrijke rol krijgt toebedeeld in het nieuwe seizoen.