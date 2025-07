Infantino spreekt over "groot succes" ondanks halflege tribunes, voorganger maakt hem en WK voor Clubs af

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft in een interview op de Duitse zender NTV stevige kritiek geuit op het huidige beleid van de wereldvoetbalbond. De 89-jarige Zwitser noemde het huidige Club-WK "ongezond" en zei dat er te veel van spelers wordt gevraagd.

Blatter betreurt ook dat het WK van 2034 is toegekend aan Saudi-Arabië. “We hebben het voetbal aan hen aangeboden, en zij hebben het genomen,” klonk het scherp. Volgens hem is er binnen de FIFA geen ruimte meer voor debat of oppositie.

De oud-baas van de FIFA hekelt het gebrek aan transparantie en discussie onder zijn opvolger Gianni Infantino. “Toen ik er was, werd er nog gediscussieerd en gestemd. Nu lijkt dat helemaal verdwenen.”

Ook het WK voor Clubs in de VS moest eraan geloven. Volgens Blatter is het onverantwoord om altijd dezelfde topclubs en spelers in extreme hitte te laten spelen. “Die spelers hebben ook recht op rust. Dit is gewoon niet gezond.”

Infantino ziet dat helemaal anders. Op een persconferentie noemde hij het toernooi een historisch succes. “Met 1,79 miljard euro opbrengst en 63 wedstrijden is dit de meest geslaagde clubcompetitie ooit", zei hij trots.

Hoewel veel wedstrijden voor halflege tribunes plaatsvonden, sprak Infantino van recordcijfers. Hij erkende wel dat de hitte een probleem vormt, zeker met het WK voor landenteams in 2026 in aantocht. Tot slot bedankte hij Donald Trump voor zijn steun bij de organisatie.